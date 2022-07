Islande : des volcans hors du commun

L’Islande est surnommée la terre de glace et de feu et elle porte bien ce surnom puisque de nombreux volcans jonchent cette île. Les touristes sont nombreux à vouloir découvrir ces paysages de cartes postales. "Le volcan que vous allez voir est unique en son genre, être en mesure d’y entrer, je ne crois pas que ce soit possible ailleurs dans le Monde", sourit une guide touristique. Pour parvenir à l’intérieur du volcan, il faut descendre 120 mètres avec une nacelle. Les images sont spectaculaires avec des traces d’éruptions encore visibles sur les parois.

Les touristes enchantés

Le spectacle est saisissant et les visiteurs sont conquis par ce qu’ils voient. "C’est magique. Les couleurs, l’atmosphère, les sensations, même les gouttes d’eau sont jolies", s’émerveille une touriste. Contrairement à ce volcan, endormi depuis 4 000 ans, plus de 200 sont encore en activité en Islande. L’un d’entre eux avait d’ailleurs causé de nombreux troubles sur le trafic aérien en 2010. La prudence est toutefois de mise pour les volcanologues qui estiment qu’à tout moment de nouvelles éruptions pourraient avoir lieu. Pour beaucoup, cependant, ces volcans sont une chance et non une contrainte. Les bassins chauds provoqués par la géothermie sont des lieux de baignade naturels en Islande.