Pacifique : une plongée près d'un volcan sous-marin fascinant

Englouti sous les eaux du Pacifique, un volcan sous-marin frémit et pourrait se réveiller à tout moment. Situé dans la mer de Célèbes, à l'extrême-est de l'Indonésie, il constitue l'un des sites de plongée les plus fascinants du pays. Ce colosse de feu immergé dans l'eau captive les passionnés des fonds marins. "J'ai touché une pierre tout en haut du volcan, et elle était chaude", témoigne un plongeur. Au cœur de la ceinture de feu du Pacifique, ce volcan, qui surgissait autrefois de la mer, s'est retrouvé englouti au début du XXe siècle.

Des éruptions de gaz sous l'eau

Un groupe de plongeurs indonésiens s'apprête à explorer le site. "Cet endroit est génial, le corail y est magnifique et l'eau y est chaude", note un des membres du groupe, qui y a déjà plongé plus de 20 fois. Il veut maintenant faire découvrir l'endroit à ses deux amis. Dans la région, les sites de plongée se comptent par milliers. Celui qu'ils ont choisi est peu fréquenté. Seul un œil averti peut le repérer. "Le sommet du volcan se trouve là où il y a les bulles", explique l'homme accompagné de ses amis. Sous l'eau, ces éruptions de gaz témoignent de la présence du volcan. Ces petites bulles qui s'échappent sont inoffensives, mais sont la preuve d'une activité volcanique.