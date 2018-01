VIDEO. Frites, humour et critique sociale... Les six ingrédients du succès des "Tuche"

Un pour Tuche, Tuche pour un ! La famille Tuche est de retour au cinéma, mercredi 31 janvier. Après avoir gagné au loto, séjourné aux Etats-Unis, les Tuche s’installent à l’Elysée. Une troisième aventure poussée par le succès du dernier opus. Les Tuche 2 a cumulé plus de 4,5 millions d'entrées dans les cinémas français. Alors Les Tuche 3 reprennent la même recette : des frites, des blagues, du style, un accent, une critique du snobisme et... encore des frites.

"Les Tuche, c'est des amis à nous"

Si on a tendance à vite classer Les Tuche commes des Ch'tis un peu beauf, le réalisateur et les acteurs s'en défendent. "Ce qui m'énerve, c’est quand on dit : 'c’est des beaufs.' Ça, ça me rend fou", lançait Jean-Paul Rouve, alias Jeff Tuche, sur le plateau de "C à vous", le 25 janvier. "Quand tu dis ça, tu te mets en position de supériorité et tu dis : 'Moi je suis supérieur et je traite les autres de beauf'. C’est nul de faire ça. Moi ça me touche, parce que les Tuche, j’ai l’impression qu’on les connais, que c’est des amis à nous. C’est comme si on se moquait de la famille."