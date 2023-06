Bac 2023 : quatre comptes TikTok à suivre pour réviser l'épreuve de philosophie

Des enseignants ou étudiants en philo donnent des cours ludiques sur ce réseau social, en complément de l'apprentissage en classe. Un bon moyen de s'entraîner avant l'épreuve tant redoutée.

Et si potasser ses cours de philo ne se résumait pas à plonger la tête dans les bouquins ? A quelques jours de cette épreuve emblématique du baccalauréat, qui doit avoir lieu mercredi 14 juin, TikTok peut être un formidable allié de révisions. Car la plateforme chinoise n'est pas uniquement un concentré de vidéos humoristiques et de défis loufoques. Ses codes (faire court, dynamique et créatif) permettent aussi d'expliquer des savoirs complexes. Franceinfo fait le tour des comptes de professeurs de philosophie à suivre sur TikTok dans cette dernière ligne droite.

1 Caroline Giraud Philosophie, la plus scolaire

Caroline Giraud ( @carolinegiraudphi) propose différents formats de vidéos à ses près de 44 000 abonnés. En trois minutes chrono, cette professeure de philosophie donne aussi bien des conseils pour gonfler sa note (comment avoir plus de 14 à l'épreuve de dissertation ou d'explication de texte ?) que des cours permettant de réviser les 17 notions du programme (la vérité, la liberté, le langage…). Caroline Giraud décortique également des sujets de dissertation dans l'ordre alphabétique de ces notions.

Cette enseignante à Charleville-Mézières (Ardennes) publiait initialement des vidéos mixant ses deux passions, la philo et la pop culture. Mais à l'approche du bac 2022, ses abonnés lui ont suggéré de se pencher sur le programme en vue de l'examen. "Quand j’ai commencé à faire des vidéos, une de mes classes de STMG [sciences et technologies du management et de la gestion] m’a dit : 'Super, on va pouvoir réviser avec vos vidéos parce qu'en cours, on ne comprend pas et sur les vidéos, on comprend !", relatait-elle au micro de franceinfo l'année dernière. Une nouvelle forme d'apprentissage qu'elle continue de promouvoir à l'approche du bac 2023.

2 Serial Thinker, le plus suivi

Professeur de philo dans un lycée et à l'université de Strasbourg, Lev Fraenckel ( @Serial Thinker) présente lui aussi les grandes notions du programme dans des vidéos. Il analyse également les citations de grands auteurs pour les utiliser au mieux dans une dissertation. Certaines de ses vidéos ont une approche plus décalée. Il cite par exemple les travaux de Jean-Paul Sartre pour répondre à cette question : "L a philosophie a-t-elle quelque chose à dire sur le sexe ?"

Pour résumer tout le programme, Serial Thinker a sorti une vidéo d'une heure sur YouTube. Fort de son succès sur internet, le prof vient par ailleurs de sortir un livre, La Philo en mode Serial Thinker (Hachette Pratique). Auprès de France 3, il détaillait en novembre 2022 sa conception de l'enseignement. "On les gave de savoir du matin au soir sans qu'ils l'aient demandé. Alors que quand ils vont sur internet, ils posent une question par eux-mêmes, et c'est la réponse à leur question. C'est ça qui m'intéresse", expliquait le tiktoker aux 173 000 abonnés.

3 Philosophavie, la plus originale

Gabrielle Pozzo di Borgo ( @philosophavie) étudie la philosophie en deuxième année de master. Dans ses vidéos, elle vulgarise la matière en multipliant les références à la pop culture. Via des personnages de manga, elle illustre des concepts philosophiques d'ordinaire compliqués. Elle se base notamment sur Itachi Uchiwa, un personnage de Naruto, qu'elle présente comme "un grand pacifiste", pour définir l'utilitarisme auprès de ses 18 000 abonnés.

"Je trouve que le manga et l'œuvre philosophique coïncident de manière extraordinaire et ça vient toucher au cœur de la saga et de qui est Naruto : quelqu'un de bien", décrit-elle en dessous d'une autre vidéo intitulée "Naruto ou comment être quelqu'un de bien". Une manière amusante d'être incollable dans les deux domaines en même temps.

4 Felhur X Andro, les plus mélodiques

Réviser ta philo avec cinq "punchlines" (phrases chocs) de Nekfeu ? C'est ce que proposent, entre autres, Felhur et Andro ( @felhurxandro) à leurs 163 000 abonnés. Leur concept : une référence philosophique expliquée par le biais d'une référence pop culture, le tout en rappant. Outre des citations d'artistes du rap, ils se servent de films comme Star Wars ou Princesse Mononoké pour analyser la pensée des plus grands philosophes.

Felhur, le rappeur du groupe, est aussi professeur de philosophie. Andro, lui, est compositeur. "C’est vraiment l'écriture qui m'a mené au rap. J'ai d'abord essayé d'écrire des romans, j'ai écrit des poésies, des pièces de théâtre. En fait, c'est le travail des mots, l'amour des lettres qui m'ont amené à écouter du rap. Et pas l'écoute du rap qui m'a amené à en faire", dévoile le premier au média culturel Feather.