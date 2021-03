Bac 2020 : le taux de réussite définitif atteint un niveau record de 95%

L'an dernier, l'examen a été entièrement validé via le contrôle continu en raison de l'épidémie de Covid-19.

C'est "un niveau jamais atteint". Le taux de réussite du baccalauréat a atteint 95% en 2020, année pendant laquelle l'examen a été entièrement validé via le contrôle continu en raison de l'épidémie de Covid-19, selon les résultats définitifs publiés jeudi 4 mars. "C'est donc plus qu'en 2016, jusqu'ici l'année record avec 88,6% de succès", rapporte le journal Les Echos. Dans le détail, le taux de réussite a atteint 97,6% dans la voie générale, 95% dans la voie technologique et 90,4% dans la filière professionnelle.

La session 2020 de cet examen de fin de scolarité, qui ouvre l'accès aux études supérieures, comptait 760 800 candidats, dont 723 000 ont été reçus, précise le ministère de l'Education. Ces chiffres prennent en compte les résultats de la session de remplacement de septembre, ouverte à ceux qui n'ont pu faire valoir des résultats de contrôle continu.