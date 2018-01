VIDEO. Apprenez à parler cachalot avec "Envoyé spécial"

Jeudi 18 janvier, plongée avec "Envoyé spécial" au-delà de l'île Maurice, où nage une tribu plutôt bavarde : celle des cachalots qui ont "adopté" François Sarano depuis cinq ans. Dans cet extrait, apprenez un peu de leur langage.

Avec son hydrophone, l'océanographe, ancien plongeur du commandant Cousteau, enregistre les sons étranges émis par les cachalots. Des sortes de clics qui leur permettent de se repérer dans l'espace, mais aussi de communiquer. Attention, prévient François Sarano, "il n'y aura pas de pierre de Rosette pour faire un dictionnaire cachalot-français, ça n'existera pas". Parler de "langage cachalot" est donc un abus… de langage.

Les cachalots ont des "dialectes"

En revanche, et c'est le plus étonnant, il existe bel et bien des "dialectes" chez les cachalots. Un cachalot de l'île Maurice utilise une "expression" composée de huit clics. Rien à voir avec celles de ses congénères des Açores, des Caraïbes ou de la Méditerranée. Le mieux, pour entendre la différence, c'est d'écouter la "leçon de cachalot" de François Sarano.

Mais qu'est-ce qu'ils échangent, les cachalots, avec ces clics ? "Personne ne pourra jamais le dire, il faudrait être cachalot pour ça." Et François Sarano, parle-t-il cachalot ? "Je ne parle pas cachalot, répond-il. Je reçois des expressions sonores qui viennent des cachalots, et j'essaie de les interpréter."

A lire, de François Sarano : Le Retour de Moby Dick, ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes (éd. Actes Sud).

Extrait de "Mon ami le cachalot", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 18 janvier 2018.