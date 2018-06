Une nouvelle espèce de tortue découverte au Mexique

Le peu de spécimens de kinosternon vogti trouvés encore en vie font de cette tortue une espèce "à haut risque d'extinction".

Cela faisait des années que les habitants alertaient les scientifiques sur son existence. Mais ce n'est qu'en mai que cette petite tortue vivant dans l'ouest du Mexique a été reconnue comme une espèce nouvelle et baptisée kinosternon vogti.

Le "petit casque de Vallarta"

La kinosternon vogti vit dans les ruisseaux et les rivières près de la ville balnéaire de Puerto Vallarta, dans l'Etat de Jalisco, sur la côte pacifique mexicaine. Elle aime se mettre à l'ombre d'un arbre pour s'abriter du soleil. "Il s'agit d'une espèce endémique, unique à ce site", indique à l'AFP Fabio German Cupul, professeur à l'Université de Guadalajara.

Cette tortue, surnommée "petit casque de Vallarta", en raison de la similitude de sa carapace avec un casque, ne dépasse pas 10 centimètres de longueur et tient dans la paume d'une main. "Elle est plus large que haute, contrairement à toutes les autres espèces qui existent", souligne Fabio German Cupul. Elle est aussi plus agile que ses congénères. Ses pas sont plus rapides que ceux des autres tortues.

Une tortue kinosternon vogti mesurée par un technicien dans un laboratoire de l'universit de Guadalajara (Mexique), le 9 juin 2018. (ULISES RUIZ / AFP)

Une espèce "à haut risque d'extinction"

Seuls neuf spécimens ont pu être étudiés, dont seulement trois mâles et une femelle vivants. Le peu de spécimens trouvés encore en vie font de cette tortue une espèce "à haut risque d'extinction", averti Fabio German Cupul. Un mâle et une femelle ont depuis intégré un élevage dans l'Etat de Tabasco, tandis que deux autres mâles ont rejoint un enclos dans une ferme à crocodiles de Puerto Vallarta.

Les villageois avait déjà signalé la présence de ce reptile, il y a une vingtaine d'années. Mais les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'un spécimen juvénile d'autres espèces déjà connue dans la région. Il a fallu attendre ces cinq dernières années pour que des chercheurs finissent par s'y intéresser. Les résultats de leurs travaux ont été publiés en mai dans la revue scientifique Chelonian Conservation and Biology, spécialisée dans l'étude des tortues.