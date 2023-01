Oiseaux : le grand recensement des espèces a débuté

Durée de la vidéo : 2 min.

France 2

Article rédigé par D.Brignand, A.Rémond, A.Véjux - France 2 France Télévisions

Depuis dix ans, deux fois par an, les derniers week-ends de janvier et de mai, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) invite les Français à observer et à compter le nombre d'oiseaux par espèce dans leur jardin, parc public, et même sur leur balcon, pour établir un état des lieux de leur population.

À l'affût du chant des oiseaux, Jonathan Corjon, chargé de mission biodiversité, sillonne les jardins et les parcs. Sa mission consiste à recenser les espèces. "Il y a une mésange bleue qui alterne", reconnaît-il. L'amoureux de la nature note les effets du dérèglement climatique sur les oiseaux et la baisse continue du nombre d'insectes, leur alimentation. "Il y a quelques espèces d'oiseaux qui trouvent refuge en ville puisque les milieux dans lesquelles elles peuvent vivre à l'état sauvage sont un peu dégradés", explique-t-il.

Des données précieuses pour la Ligue de protection des oiseaux

Durant le week-end du 27 janvier, chaque citoyen est invité à compter pendant une heure les oiseaux dans son jardin ou dans un parc. "C'est une bonne chose, ça permet de voir un petit peu comment les oiseaux évoluent", confie un participant. Les données chiffrées sont indispensables à la Ligue de protection pour les oiseaux (LPO). "C'est une sorte de bio-indicateur, ça nous permet de savoir que la nature va mal", précise Tom Bettini, animateur nature.