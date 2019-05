VIDEO. Le plus gros poisson d\'Amazonie est sauvé de l\'extinction

Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser 200 kilogrammes. Le pirarucu avait presque disparu à cause de la surpêche. Dans la réserve de Mamirauá, au Brésil, il ne restait en effet que 2507 individus en 1999. Mais en tout juste 20 ans, ce chiffre a été multiplié par 75 grâce à un programme de protection. En 2018, plus de 190 000 pirarucus ont ainsi été recensés sur la zone lors d'une grande opération de comptage.

Une pêche plus durable

Cette victoire n'est pas le résultat du hasard. C'est grâce à un retour à une pêche durable et à des quotas stricts dûment appliqués que le stock de ces poissons géants a pu se régénérer. L'idée consiste à revenir à une pêche à échelle humaine pour permettre aux communautés locales de subsister sans pour autant mettre en danger la biodiversité.

En 2018, cette pêche a généré 350 000 euros répartis entre 700 pêcheurs.