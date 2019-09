VIDEO. En immersion au cœur de la forêt de Rambouillet pour écouter le célèbre brame du cerf

Le brame est le cri que poussent les cerfs pour attirer l'attention des femelles pendant la saison des amours. On l'entend surtout pendant la période de rut chez les cervidés qui commence généralement dans le milieu du mois de septembre pour se terminer à la mi-octobre. Très prisée des amoureux de la nature ou des photographes, cette période a inspiré Jérémie Villet à devenir photographe animalier.

Observer discrètement

Brut a pu le suivre en immersion pour découvrir ce spectacle fascinant. Le mot d'ordre : la discrétion. Pour ce faire, quelques consignes sont à respecter : tout d'abord, il est indispensable de se cacher le visage et les mains pour photographier l'animal car la peau les effraie. Ensuite, il faut toujours avancer face au vent pour que l'odeur n'aille pas vers l'animal. Pour une installation optimale, utiliser les "coulées", ces passages que les animaux utilisent eux-mêmes. Enfin, installer un camouflage pour cacher la forme humaine et pouvoir capturer les instants sans difficulté.

Impressionner les autres mâles

Ce qui plaît à Jérémie Villet pendant cette courte période, c'est que le cerf se montre moins timide. Il est plus démonstratif. Et cela a du sens puisque le but du bramement est de signaler sa présence et d'impressionner les autres mâles afin de séduire les femelles et de les féconder. "Il va s'occuper d'une zone qu'il va défendre le mieux possible en criant et en montrant aux autres adversaires son niveau de force", explique Jérémie Villet. D'autres cerfs vont se poster autour de lui et crier à leur tour pour montrer quelle force ils ont. "Si l'un des cerfs est aussi dominant, il a le droit de venir à l'intérieur de la place de brame, comme une arène", précise le photographe. Et dans ce cas de figure, les deux cerfs vont se battre.

Après une nuit passée au beau milieu des échos de ces cris impressionnants, deux biches et un jeune cerfs ont été aperçus.