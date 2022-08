Pandas : au zoo de Beauval, les jumelles célèbrent leur premier anniversaire

Les médias du monde entier se sont rendus au zoo de Beauval, mardi 2 août, pour célébrer l'anniversaire des deux bébés pandas, nés il y a un an. Chaque femelle a reçu un gâteau à la pomme et au bambou. Une foule importante est présente pour fêter cet anniversaire. "Les pandas, c'est mon animal préféré, donc je suis très contente", affirme une petite fille. En un an, les jumelles pandas, stars du zoo, ont bien grandi. Lors de leur dernière pesée, leur poids était proche des 30 kg.

Plus d'un million de visiteurs venus voir les pandas

À la naissance, les bébés pandas pesaient moins de 150 g. Pendant cinq mois, elles ont été protégées et choyées, à l'écart du public du zoo. L'élevage de ces jumelles est une prouesse. "C'est exceptionnel parce que, souvent, les pandas mettent au monde deux bébés, mais généralement, ils n'élèvent que le plus fort, que le plus gros et le plus faible meurt", explique Rodolphe Delord, directeur du ZooParc de Beauval de Saint-Aignan (Loir-et-Cher). En 2021, 1,4 million de visiteurs sont venus admirer les pandas au zoo.