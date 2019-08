Naissance "exceptionnelle" d'un cerf cochon au parc animalier d'Auvergne

L'animal est né en juin, mais le parc l'annonce seulement ce vendredi. Le bébé cerf cochon est désormais visible pour les visiteurs.

Le parc animalier d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme annonce vendredi 9 août la naissance le 24 juin dernier d'un cerf cochon. Il s'agit d'une "naissance exceptionnelle" car l'animal "figure parmi les espèces menacées d'extinction", selon le parc animalier. Le bébé cerf cochon est désormais visible dans le parc par les visiteurs, notamment lors des nourrissages.

Une espèce menacée par la chasse

Le cerf cochon est un mammifère de la famille des cervidés que l'on trouve principalement au Pakistan, au Nord de l'Inde, au Népal, au Bhoutan, au Bangladesh et à l'Ouest de Myanmar. Il se nourrit en majeure partie d'herbe, de feuilles, de fleurs et de fruits, préfère les habitats ouverts comme les hautes prairies et les roselières.

Cet animal fait partie des espèces menacées d'extinction à cause de la destruction et de la dégradation de son habitat naturel. Le cerf cochon est aussi victime de la chasse car sa viande est connue pour être une des meilleures viandes de gibier.