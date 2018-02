En Colombie, un chien adopte un singe

Après avoir découvert un bébé singe en dehors de la jungle, les habitants d'un village colombien ont dû se résoudre à solution inhabituelle pour le sauver : le confier à une chienne qui venait récemment de perdre sa portée. Une solution qui a porté ses fruits, car le singe a été adopté facilement par sa nouvelle mère. "Nous avons été surpris de voir une relation se former entre un chien et un singe", a réagit Anderson Blanquicet, membre de la police de la protection environnementale et écologique. "C'est très inhabituel de voir ce genre de relation entre ces animaux. L'un est sauvage, l'autre est domestiqué et vous pouvez voir la différence".

Le fléau du braconnage

Le singe avait probablement été arraché à son environnement par des braconniers. En Colombie, les capucins sont vendus 1 500 dollars au marché noir. Et quoique cette solution a probablement permis de sauver la vie du capucin, elle n'est pas sans poser des problèmes. En effet, les autorités tentent maintenant de séparer les animaux pour que le singe puisse retourner dans la jungle et retrouver son environnement naturel. Mais certains pensent qu'il ne peut pas survivre sans le chien et qu'il serait rejeté par ces congénères. Il n'est donc pas encore tiré d'affaire.