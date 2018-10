Laponie : un court automne coloré avant le manteau de neige

Les teintes sont flamboyantes au nord du cercle polaire. Rouge vif à la cime des sapins, orange et jaune sur les feuilles des bouleaux et toutes les nuances de vert. L'automne en Laponie (Finlande), avant le blanc de l'hiver, une explosion de couleurs.

De nombreuses aurores boréales

Un photographe, qui se promène au milieu des sapins, fait ses plus belles photos au petit matin, au lever du soleil, quand la lumière est la plus belle. "On dirait qu'il y a de la fumée, mais en fait c'est de la vapeur, car l'eau est encore un peu chaude, un ou deux degrés. Quand la température extérieure descend en dessous de zéro, en particulier le matin, on peut voir une espèce de brouillard s'élever au-dessus de l'eau", explique-t-il. L'automne est un secret bien gardé, il n'y a quasiment pas de touristes. Ils n'arriveront en effet qu'à Noël. Seuls les Finlandais et quelques animaux profitent de ce spectacle très éphémère. Dans quelques jours seulement, la région sera recouverte d'un épais manteau de neige. Dans le ciel, étant en ce moment plus dégagé qu'en hiver, les aurores boréales sont nombreuses. Un phénomène bien visible à l’œil nu.