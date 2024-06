Incendie dans le Var : sauvetage des tortues d’Hermann

Dans le Var, l’incendie qui a parcouru 600 ha de forêt serait d’origine accidentelle. Il n’en est pas moins une catastrophe pour la faune et la flore et notamment pour la tortue d'Hermann.

Une opération de sauvetage a été menée dans une forêt du Var dévastée par les flammes. Son but : retrouver les tortues d’Hermann. Des bénévoles avancent en ligne et inspectent le moindre recoin. Notamment “dans les trous des chênes-lièges morts, la tortue va avoir intérêt à se dissimuler de la chaleur et des prédateurs”, précise Raymond Viola, garde littoral, conservatoire d’espaces naturels.

“Elle va bien”

Une tortue vient d’être retrouvée saine et sauve au milieu des cendres. Elle est manipulée avec la plus grande précaution. “Elle a l’air intacte, elle va bien”, décrit Alexia Le Floch, chargée de mission, station d'observation et de protection des tortues. Une course contre la montre est lancée, pour tenter de sauver le maximum d’individus.