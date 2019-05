VIDEO. Le tamandua, le fourmilier qui grimpe aux arbres

Cet étrange animal est la bête noire des fourmis d'Amérique du Sud. Le tamandua est incapable de courir mais grimpe habilement le long des arbres. Pour cela, il peut compter sur ses longues griffes tranchantes avec lesquelles il s'agrippe aux troncs. Celles-ci constituent également une parfaite arme de défense pour répliquer aux attaques d'aigles ou de jaguars. Et ce n'est pas son seul atout. Sa langue longue de 40 centimètres lui permet d'atteindre les profondeurs des nids et d'ingérer plusieurs milliers de fourmis et de termites par jour. Grâce à son odorat très développé, ce fourmilier peut aussi identifier du bout de son museau les espèces toxiques d'insectes afin de mieux les éviter.

Les tamanduas ne sont pas considérés comme menacés mais pâtissent des activités humaines, notamment à travers la déforestation et la chasse.