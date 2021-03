Le retour à la nature de deux gorilles nés au zoo de Beauval adapté en BD

L'album "Le gorille au dos argenté", signé par le scénariste Pierre-Roland Saint-Dizier et le dessinateur Andrea Mutti, raconte l'histoire de deux gorilles femelles nées au ZooParc de Beauval et relâchées en 2019 au Gabon.

C'est une histoire qui s'échappe des bulles de la bande dessinée. Dans l'album "Le Gorille au dos argenté", le scénariste Pierre-Roland Saint-Dizier et le dessinateur Andrea Mutti racontent le retour à la nature de deux gorilles femelles, Kuimba et Mayombé, nées au ZooParc de Beauval et relâchées dans la jungle au Gabon en 2019.

La sauvegarde d'espèces menacées est l'une des missions du ZooParc de Beauval et la bande-dessinée se concentre sur cet aspect en narrant le lâché des deux gorilles femelles dans la nature. "C'est vraiment du concret. C'est une histoire vraie qu'on raconte, un pas de plus pour la conservation de la biodiversité", dit Rodolphe Delord, directeur du ZooParc de Beauval et personnage de la BD.

Aujourd'hui, la nature reprend ses droits et dépasse même la fiction. Alors que Pierre-Roland Saint-Dizier et Andrea Mutti finalisent leur ouvrage, l'une des femelles gorilles est peut-être en gestation. C'est ce que pense que l'équipe chargée de son suivi. "Pouvoir raconter à travers cette BD cette histoire superbe et ensuite apprendre que Mayombé est gestante, c'est voir quelque part l'aventure se poursuivre bien au-delà de la BD", se réjouit Pierre-Roland Saint-Dizier

La sortie de l'album "Le Gorille au dos argenté" est prévue pour le 30 juin 2020 aux éditions Glénat.