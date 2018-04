"Je m'étais forgée le rêve de mettre fin au chalutage profond" : Claire Nouvian reçoit le prix Goldman pour l'environnement

La fondatrice de l'ONG Bloom a été choisie, lundi, pour le prix Goldman de l'environnement après avoir réussi à faire interdire le chalutage profond en Europe, en 2016. Elle essaye désormais de faire bannir la pêche électrique.

La militante écologiste française Claire Nouvian reçoit, lundi 23 avril, le prestigieux prix Goldman pour l'environnement, pour le continent européen, considéré comme le prix Nobel de l'écologie. La fondatrice de l'ONG Bloom a été choisie pour avoir réussi à faire interdire le chalutage profond en Europe en 2016.

Je suis très heureuse, très honorée et surtout je le prends non pas à titre individuel, mais collectif, comme une reconnaissance de notre intégrité et de notre efficacité.Claire Nouvian

Sa passion pour les fonds marins a commencé "de façon complètement fortuite", explique Claire Nouvian. La fondatrice de l'ONG Bloom était "en tournage en Californie" quand elle a découvert "qu'il y avait des créatures complètement étonnantes qui vivaient dans les grandes profondeurs". "À partir de là, j'ai plongé au sens propre et figuré dans l'émerveillement", raconte-t-elle.

Un espace "pas du tout protégé, dévasté quotidiennement par des bateaux de pêche industrielle. Je m'étais forgée un rêve, celui de mettre fin à ça. C'est trop scandaleux, trop brutal. On ne peut pas être sur Terre pour tout mettre par terre comme ça simplement parce qu'on en a les moyens", estime Claire Nouvian. La militante confie avoir été "très naïve", à l'époque, et "confiante dans la nature humaine" : "J'ai pensé que ça allait être rapide. Mais évidemment, mettre fin au chalutage profond a été plus compliqué que prévu. Et ce n'est pas encore terminé".

De cet émerveillement est né une association

C'est en 2005 que Claire Nouvian créé l'association Bloom qu'elle préside encore aujourd'hui. À partir de 2009, et le Grenelle de la Mer, elle s’engage corps et âme dans le processus pour que les représentants politiques français reconnaissent la nécessité d'interdire le chalutage profond. En juin 2012, Claire Nouvian et Bloom font interdire une campagne publicitaire dans laquelle le groupe Intermarché se prévaut d’une pêche durable en eau profonde.

Ce combat aboutira en 2014 lorsque l'enseigne annonce qu’elle ne pêchera plus en dessous de 800 mètres de profondeur et qu’elle cessera progressivement la vente d’espèces d’eau profonde d’ici à 2025. En novembre 2015, la France, en réaction à une pression écrasante du grand public, accepte d’interdire le chalutage profond en dessous de 800 mètres, suivie de l'ensemble des États membre de l'UE en 2016.

Autre victoire pour Claire Nouvian, le prestigieux prix américain Goldman laisse place à de nouveaux espoirs : "On peut rêver le scénario du conte de fées hollywoodien où un ou deux individus très riches et tout à fait fréquentables décident de nous soutenir parce qu'on est très bons." La fondatrice de Bloom explique avoir "vraiment besoin d'argent parce qu'on travaille quand même dans des conditions qui sont très tendues matériellement". Attribué depuis près de 30 ans, le prix Goldman offre à ses lauréats une dotation de 125 000 dollars.

Combat contre la pêche électrique

Aujourd'hui, les combats de Claire Nouvian et de Bloom continuent sur la pêche électrique. Un sujet pour lequel l'ONG a déjà gagné le vote du Parlement européen en janvier. Cependant, "ce n'est pas aussi simple", à écouter la militante : "On a trois institutions européennes qui prennent les décisions : le Parlement, le Conseil et la Commission. Toutes ces négociations se font autour d'un trilogue et on ne sait pas ce qui s'y passe."

Désormais, selon Claire Nouvian, il n'existe "plus qu'un seul recours". La solution, "c'est que les États membres se mobilisent très fortement, notamment la France, pour qu'on obtienne une interdiction totale et définitive de l'usage du courant électrique pour capturer des animaux marins".