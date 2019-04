Côte-d’Or : le chien Billy est sorti vivant de la cavité dans laquelle il était coincé depuis près d'une semaine

Le niveau du canal de Bourgogne a dû être baissé afin de secourir le Fox-terrier.

Le chien Billy est sorti vivant de la cavité dans laquelle il était coincé depuis près d'une semaine à Saint-Usage (Côte-d’Or), indique France Bleu Bourgogne mardi 9 avril. C’était l’opération de la dernière chance. Les Voies navigables de France (VNF) ont dû baisser le niveau du canal de Bourgogne pour accéder au Fox-terrier, âgé de 13 ans et qui n'aboyait plus depuis lundi. Le chien était coincé dans un trou sous le canal depuis mercredi 3 avril.

Mobilisation sur les réseaux sociaux

Des spéléologues de la fédération française de spéléologie n’avaient pas réussi à remonter Billy, malgré plusieurs heures d’intervention lundi soir. Il s’agit de spéléologues volontaires et non réquisitionnés, puisque la préfecture a indiqué que "compte tenu de l’état structurel de l’ouvrage et de son instabilité", il n'y aurait pas de "réquisition des spéléologues", mais qu'elle n'interdisait pas la "démarche volontaire". Cela a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.