VIDEO. Une baleine à l’agonie en pleine Méditerranée après une collision avec un navire

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Triste destin pour Fluker. Connu depuis 20 ans, ce rorqual commun, second plus gros animal au monde, est régulièrement observé au large des côtes françaises, notamment dans le sanctuaire pour cétacés de Pelagos. Flucker était reconnaissable à sa nageoire caudale à moitié amputée, séquelle d'une collision avec un navire.

"Un état absolument déplorable"

Récemment, un nouvel accident a totalement sectionné cette nageoire, nécessaire à ses déplacements. "Flucker est dans un état absolument déplorable. Comme elle n'a plus de nageoire caudale, elle ne peut plus se nourrir, elle ne peut plus plonger. Donc elle est en survie, je dirais même en agonie depuis plus d'un an, en vivant sur ses réserves", s'inquiète Denis Ody, responsable du programme cétacés au WWF France.

Une situation de plus en plus fréquente ?

La situation de Flucker est symptomatique de ce problème de plus en plus fréquent. Selon les estimations du WWF, entre 8 et 40 rorquals communs décéderaient chaque année des suites de collisions dans le sanctuaire de Pelagos. Avec le trafic maritime mondial qui devrait augmenter de 4 % par an d'ici à 2025, ces accidents pourraient devenir plus fréquents. Enfin, outre cela, les rorquals sont menacés par la présence de plastique dans les eaux.