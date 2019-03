VIDEO. La grotte du Cerf, un abri pour des millions de chauves-souris

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Si les chauves-souris vous effraient, évitez la grotte du Cerf. Située dans le parc de Gunung Mulu en Malaisie, cette grotte accueille une population d'environ 3 millions de chauves-souris. Cette cavité peut en abriter autant parce qu'elle est d'une profondeur abyssale. En effet, longue de plus de 4 kilomètres, elle s'étend jusqu'à près de 150 mètres de haut. Pendant longtemps, la grotte du Cerf a détenu le titre de grotte la plus grande du monde avant que celui-ci ne soit décroché par Hang Soon Dong, au Vietnam.

La grotte du Cerf attire de nombreux touristes qui peuvent notamment assister à l'exode des chauves-souris. Ce spectacle impressionnant apparaît quand les volatiles quittent leur abri pour se nourrir. Les millions de chauves-souris forment alors un nuage noir dantesque qui assombrit le ciel malaisien.

Une biodiversité riche

Entre les grandes parois rocheuses, un écosystème s'est développé malgré l'absence de lumière. En effet, les cafards, qui se délectent du guano des chauves-souris, cohabitent avec les mille-pattes et les lézards qui fourmillent dans la grotte. Mais à l'extérieur de la cavité, la faune est plus avenante. Des calaos-rhinocéros, des sangliers à barbe, des sambars ou encore des ours malais sont autant d'animaux exotiques qui abondent sur le site.

Depuis 2000, la grotte du Cerf figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.