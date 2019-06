VIDEO. La France est championne d'Europe des abandons d'animaux, alerte la Fondation 30 millions d'amis

100 000 animaux sont abandonnés chaque année dans le pays, dont 60 000 durant l'été, rappelle la Fondation.

Un film choc, pour dénoncer un triste record. Avec We are the champions, un film mettant en scène différentes personnes abandonnant leur animal en chantant le titre mythique du groupe Queen, la Fondation 30 millions d'amis repart en campagne contre l'abandon. A quelques jours des départs en vacances, la Fondation rappelle que la France, avec 100 000 animaux abandonnés chaque année dont 60 000 durant l'été, détient le record du nombre d'abandons en Europe.

"C'est le palmarès de la honte. C'est une campagne électrochoc ! Ca fait 30 ans que l'on redit les mêmes choses chaque été. Il faut taper du poing sur la table et dire ça suffit", a confié à l'AFP Reha Hutin, la présidente de la Fondation 30 millions d'amis, lundi 17 juin.

"On a choisi une campagne très dure cette année; l'an passé on l'avait axée sur l'émotion. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des animaux différents dans la vidéo : des hamsters, des lapins, des chiens et chats, car on abandonne toute sorte d'animaux", ajoute-t-elle, indignée.

C'est abominable de se dire que pour passer des vacances, il faut se débarrasser des animaux !Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amisà l'AFP

Leurs défenseurs ont choisi de filmer "des scènes de tous les jours qu'ils connaissent dans leurs refuges". "Ce que l'on montre, c'est la vie réelle", insiste Reha Hutin. "Ce n'est pas le salaud de service qui abandonne, c'est le voisin, le cousin, Monsieur ou Madame tout le monde", affirme-t-elle.

Une campagne similaire de la SPA

La Fondation 30 millions d'amis "a obtenu les droits pour cette chanson mythique pour un prix de principe". "Nous avons eu la chance que Queen nous cède les droits de ce morceau car Brian May, le guitariste du groupe, est un fervent défenseur des animaux", se félicite Reha Hutin. "Freddy Mercury était un amoureux des chats, et il en avait huit chez lui".

Cette campagne a été déployée mardi dans sa version intégrale sur YouTube et sur les réseaux sociaux, en affichage, et à la télévision. La SPA a lancé elle aussi début juin sa nouvelle campagne contre l'abandon des animaux de compagnie durant la période estivale. Son slogan ? "Cet été, faites taire les souffrances de l'abandon".