Les crabes rouges vivent la majeure partie de l'année dans la forêt au centre de l'île Christmas. Mais une fois par an, ils doivent revenir à leurs racines, l'océan, pour se reproduire. Cette année encore, cela a donné lieu à des images qui ont fait le tour du monde. On y voit des centaines de milliers de crabes en plein périple. Pour préserver le maximum de crabes pendant leur migration, de nombreuses routes sont fermées. Aussi, une armée de bénévoles et d'employés du Parc national balaient les crabes hors de la route devant les voitures au fur et à mesure qu'elles passent.

"Les bonnes années, toute l'île est couverte de rouge"

Les petits crabes ne se contentent pas de peupler les routes. Ils s'incrustent aussi dans divers endroits comme des boulangeries ou autres commerces. Certains habitants les retrouvent même dans leur lit ou encore dans leur douche.

Malgré les nombreuses précautions prises par les habitants de l'île, les crabes sont confrontés à plein d'obstacles comme les grandes pelouses pouvant entraîner leur déshydratation ou les gros prédateurs des océans.