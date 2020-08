VIDEO. En Inde, il sauve des animaux des inondations dans le parc national de Kaziranga

Manoj Gogoi, un écologiste indien, a sauvé de nombreux animaux des terribles inondations qui ont sévi dans l'État d'Assam en Inde, qui ont notamment inondé le parc national de Kaziranga. De nombreux animaux étaient sur le point de mourir, notamment trois cerfs : l'un d'eux était pris dans la clôture en acier, un autre était coincé dans une canalisation et le troisième s'était réfugié parmi les souches de bambou. L'homme raconte avoir vu des animaux désespérés.

Des centaines d'animaux morts

Des centaines d'animaux ont perdu la vie lorsque 85 % de la surface du parc a été inondée. À ces moments-là, les animaux migrent généralement vers les hauteurs plus sûres des collines de Karbi Anglong. Mais pour y arriver, ils doivent traverser une route nationale et s'exposer au risque d'être heurtés par les véhicules qui passent. Manoj Gogoi a œuvré jour et nuit pour sauver le plus d'animaux possible.

Il veut que le centre intervienne avant que d'autres vies ne soient perdues. Selon lui, qui a grandi autour du parc national, la conservation de la faune est primordiale.