Nord : cinq responsables d'un chenil en garde à vue soupçonnés de maltraitance animale

Le chenil accueillait des animaux dans des conditions déplorables, et leurs propriétaires les récupéraient amaigris, recouverts de puces et d'excréments. Un cadavre de chien a été retrouvé. Son crâne était fendu.

Cinq responsables d'un chenil dans la métropole lilloise ont été interpellés à Wavrin et Haubourdin mercredi pour des soupçons de maltraitance animale, rapporte ce vendredi France Bleu Nord. Ces cinq personnes, membres d'une même famille, sont "suspectes de sévices graves envers des animaux domestiques, en particulier d'actes de torture (tels que des pendaisons entraînant la mort de l'animal) et d'actes vétérinaires illégaux (trafic de puces, euthanasie non réglementées)", explique la procureure de la République de Lille Carole Etienne.

Le corps d'un chien retrouvé

Lors de ces perquisitions, les gendarmes ont découvert "122 chiens, principalement des bergers belges et cinq chats dans un état de négligence manifeste", précise le parquet. Le corps d'un chien congelé, dont le crâne était fendu, a également été retrouvé. La justice soupçonne par ailleurs les responsables de ce chenil de faits de fraude fiscale et de travail dissimulé. 20 000 euros en liquide ont été saisis lors des perquisitions et 64 comptes bancaires font l'objet d'investigations. Selon la procureure de Lille, le préjudice pour l'Urssaf est "d'ores et déjà estimé à plus de 230 000 euros".

Selon les informations de France Bleu Nord, le chenil accueillait des animaux dans un état déplorable, et leurs propriétaires les récupéraient amaigris, recouverts de puces et d'excréments. Le chenil effectuait également un élevage de chiens, il est soupçonné d'avoir tué de façon particulièrement cruelle, comme la pendaison, les animaux jugés pas assez performants.

L'extérieur paraissait "irréprochable"

Les animaux retrouvés à l'intérieur du chenil ont été confiés à la SPA, dont des représentants étaient présents au moment de l'opération de gendarmerie. Le président de la SPA Jean-Charles Fombonne décrit. Cela contraste avec l'extérieur du bâtiment "tout propre, irréprochable", selon le directeur de la SPA. Jean-Charles Fombonne conseille ainsi aux personnes qui confient leurs animaux à un chenil de toujours "rentrer dans les locaux".