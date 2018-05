Parcoursup : Gabriel Attal (LREM) tente de rassurer les lycéens, fixés dans la semaine

Le Mouvement 5 étoiles et la Ligue présentent leur programme au président de l'Italie. Ils prennent leur distance avec la discipline budgétaire de l'Union européenne. "C'est préoccupant et ça accroît encore la pression sur les élections européennes à venir. Les Italiens, qui ont voté pour eux, n'ont pas dit qu'ils voulaient moins d'Europe, mais mieux d'Europe", estime Gabriel Attal, porte-parole La République en marche, dans "Les 4 Vérités".

"L'important, poursuit-il, c'est de proposer un nouveau projet européen qui répond aux crises économique et migratoire que vit l'Italie".

Attal soutient Marceau

Les bacheliers vont recevoir les réponses de Parcoursup mardi 22 mai. "Les lycéens ont fait dix vœux et auront des réponses qui arriveront au fil de l'eau. Quand ils auront deux réponses positives, ils en accepteront une et libéreront l'autre pour un camarade. Des personnes, qui demain se retrouveront sans réponse, auront des propositions après-demain ou les jours suivants", rappelle le rapporteur du texte sur la réforme de l'accès à l'université.

Des vidéos de l'association L2014 dénoncent les maltraitances dont sont victimes les poules pondeuses. Sophie Marceau se saisit de cette cause alors que le projet de loi agriculture et alimentation qui arrive à l'Assemblée, ne contient qu'un seul article sur la violence animale. "Il y a une demande de transparence et de traçabilité des Français. Je suis favorable à la vidéosurveillance dans les abattoirs et qu'on interdise les élevages de poules en batterie", indique le député des Hauts-de-Seine.