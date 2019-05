Élevage de veaux : l'association L214 diffuse une nouvelle vidéo choc

Diffusée vendredi 3 mai, une vidéo tournée par l’association de défense animale L214, filmée clandestinement dans un hangar de transit à Tollevast (Manche), témoigne d’actes de violence gratuite perpétrés sur des veaux. Brigitte Gothière, membre de l’association, commente ces images : "[L’employé] projette un jeune veau sur le sol, il se met sur lui et il saute à pieds joints en s’appuyant sur la rambarde pour se donner plus de force. Ils étaient plusieurs dans la pièce et aucun n’est intervenu." L’un des animaux frappés a été ensuite retrouvé mort. Une enquête pour "actes de cruauté" a été ouverte, et l’employé placé en garde à vue.

1,3 million de veaux transportés en Europe

La Normandie n’est qu’une étape dans le long calvaire de ces veaux nés en Irlande. Après une longue traversée en ferry, entassés à 300 dans des camions, sans eau. "Théoriquement, Il y a des systèmes d’abreuvoir au sein des camions pour les abreuver en cours de transports, sauf qu’on se rend compte que ces systèmes ne sont pas du tout adaptés pour des veaux nourrissons", précise Brigitte Gothière. L’an dernier, 1,3 million de veaux ont ainsi transportés à travers toute l’Europe. Les associations réclament l’interdiction de ces transports des très jeunes animaux non sevrés.

