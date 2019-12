100% des abattoirs d’Ile-de-France seraient halal. C’est ce qu’a affirmé, dans un tweet, le chirurgien et éditorialiste Laurent Alexandre, retweeté des milliers de fois. Il y associe une vidéo qu’il décrit lui même comme « hard » et montrant un abattage rituel.

Ce message comporte plusieurs erreurs. Premièrement, la vidéo n’a pas été tournée en France. L’animal abattu est un zébu, que l’on ne trouve ni en Ile-de-France ni dans le reste de la France. Deuxièmement, on ne peut pas dire que 100% des abattoirs de la région sont halal. Il existe un abattoir de porc, qui ne peut pas l’être par définition. Surtout, il ne reste qu’une poignée d’abattoirs en Ile-de-France. Si certains abattent des ovins uniquement selon le rituel halal, d’autres proposent à la fois l'abattage selon le rituel musulman, et l'abattage classique... Et sur les 28 abattoirs de volailles que compte l'Île-de-France, seulement la moitié environ possède une dérogation pour pratiquer des abattages rituels. Les autres pratiquant donc des abattages traditionnels.

Enfin, établir des pourcentages sur le tout petit nombre d’abattoirs qui subsistent dans la région n’a de toute façon pas beaucoup de sens. Ainsi, l’abattage de gros bovins et de veaux en Île-de-France représente seulement 0,09 % du volume total d’abattage national de ces animaux. La grande majorité de la viande consommée en Ile-de-France provient d’autres régions, notamment de Bretagne. Au niveau national, le halal est par ailleurs loin de représenter la majorité des abattages. Selon des chiffres du ministère de l’agriculture en 2014, l’abattage sans étourdissement représentait 15 % des bovins abattus et 27 % des ovins. Nous sommes donc loin des 100%.

