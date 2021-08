Landes : des messages anti-corrida taggués sur les arènes de Dax

Les arènes de Dax ont été tagguées avec des messages anti-corrida dans la nuit de jeudi à vendredi, rapporte vendredi 13 août France Bleu Gascogne. La mairie a porté plainte.

Déjà recouverts de peinture blanche vendredi matin par les services techniques de la ville, des inscriptions portant les mots "assassin", "ni art ni culture" ou "corrida basta" ont été retrouvées sur les murs près de la porte principale des arènes de Dax.

Trois corridas doivent s’y tenir ce week-end. L’adjoint au maire de Dax, chargé des fêtes et de la tauromachie s'indigne auprès de France Bleu. et dit ressentir "du mépris. Ce sont des gens qui veulent imposer leur modèle de pensée. cela me rappelle une certaine époque. Des fachos tout simplement". Il précise par ailleurs à France Bleu Gascogne que des caméras seront bientôt installées autour des arènes.