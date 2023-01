Hauts-de-Seine : une plainte déposée contre la mairie d'Asnières-sur-Seine pour "maltraitance" sur des pigeons

L'association Paris Animaux Zoopolis (PAZ) a déposé plainte le 13 janvier contre la mairie d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) pour maltraitance sur les pigeons de la ville, a appris France Bleu Paris ce mercredi 18 janvier.

La mairie d'Asnière-sur-Seine est visée par une plainte, déposée par l'association Paris Animaux Zoopolis pour maltraitance sur les pigeons de la ville. PAZ a également porté plainte contre la société d'hygiène SAPIAN et contre X pour "sévices graves sur animaux". Elle les accuse de laisser mourir des pigeons dans des cages et de gazer des volatiles vivants. C'est ce qu'elle dénonce dans une enquête publiée ce mardi sur Internet et sur les réseaux sociaux que France Bleu Paris a pu consulter.

"Alors que des méthodes éthiques et efficaces existent, de nombreuses villes ont encore recours à des méthodes cruelles pour limiter les populations de pigeons", estime PAZ. L'association dénonce une "campagne de gazage de pigeons commanditées par la ville d'Asnières". Elle diffuse photos et vidéo des volatiles, "les pigeons sont capturés dans des cages où ils n’ont ni eau ni abri. Des oiseaux meurent de soif ou d’épuisement, des cadavres sont abandonnés près des cages, les pigeons survivants sont récupérés dans vulgaires seaux pour être gazés", poursuit l’association.

C'est l’entreprise SAPIAN qui installe des cages sur des toits d’immeubles où les pigeons sont appâtés avec du maïs. "Nous appelons le maire [Manuel Aeschlimann] à résilier le contrat qui autorise SAPIAN à capturer des pigeons pour les gazer", précise le communiqué. La capture de pigeons dans des cages et le gazage sont des pratiques légales en France, mais PAZ critique des opérations qui seraient opaques et "cruelles".

Une pétition en ligne

La mairie d'Asnières s'est dite "très surprise" par les images de l'association. "Cela ne correspond pas du tout au contrat que nous avons avec notre prestataire", assure Thierry Le Gac, adjoint au maire d'Asnières délégué à l'hygiène. Sur les images de l'association, on voit aussi un employé de la société SAPIAN donner un coup de pied dans un pigeon mort, sans le ramasser, ce qui est interdit. "Si ces images sont exactes et tournées sur Asnières, la ville déposera aussi une plainte contre SAPIAN", promet l'adjoint.

En novembre 2020, la mairie d'Asnières-sur-Seine avait déjà été épinglée pour une campagne de dépigeonnisation "barbare" par l'association Bird Rescue. Une pétition avait alors recueilli 50.000 signatures. Cette fois, l'association PAZ appelle à deux rassemblements ce mercredi à 19h devant la mairie du 19ème arrondissement de Paris et ce vendredi à 12h30 devant la mairie d'Asnières. Elle a aussi lancé une pétition qui a recueillie pour l'instant une centaine de signatures.