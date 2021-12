Consommation : les entreprises innovent pour le bien-être animal

Tout d'abord, les Français sont-ils plutôt chien ou chat ? "Très clairement chats", indique la journaliste Dorothée Lachaud, présente vendredi 10 décembre sur le plateau du 13 Heures. On en compte en effet 14,2 millions en France, contre 7,6 millions de chiens, soit près du double. Au total, un foyer sur deux a au moins un animal de compagnie. Les Français dépensent beaucoup pour eux. "En moyenne, pour un chien, le budget annuel s’élève à 800 euros, et à 600 euros pour un chat. Ces dépenses sont en augmentation : + 6%, rien que l'année dernière", poursuit la journaliste

Les entreprises regorgent d'innovations

Les entreprises du secteur animalier l'ont bien compris, et en profitent. Dorothée Lachaud présente deux innovations : la première est un distributeur à croquettes pour les animaux en surpoids. L'animal peut l'actionner en le faisant rouler au sol, ce qui lui permet de faire de l’activité physique, et d’ingérer plus lentement sa nourriture. La seconde est un boitier à fixer sur le collier de l'animal. "Il s’agit d’un tracker GPS qui vous permet, grâce à une application sur votre téléphone portable, de connaitre sa position", rapporte Dorothée Lachaud. En Angleterre, une plateforme a été créée pour aider les chiens à surmonter la solitude et l’ennui. Amazon Prime et Spotify ont eux aussi développé des programmes destinés aux animaux.