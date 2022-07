Animaux abandonnés : les refuges de la SPA surchargés

S. Guillaumin, M.-E. Guidée-Banerjee, G. Bensoussan, C. Gindre

La SPA est très inquiète en cette période de départs en vacances. En été, les abandons d’animaux sont importants et les adoptions peu nombreuses. Alors les refuges de l’association sont saturés.

À Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne), c’est un jour de chance pour Vekna, 14 ans. Atteinte d’une maladie incurable, elle a fait craquer un jeune couple, qui souhaite l’adopter. "On avait envie de récupérer un chat qui n’a pas la chance d’attirer par son jeune âge ou son physique ou sa santé. On voulait lui offrir une belle retraite, une belle de vie", témoigne Nida Aok, adoptante. Un geste d’humanité dont beaucoup aimeraient profiter dans ce refuge de la SPA de région parisienne.



Plus de box libres pour les chiens

Depuis des mois, ici, les adoptions ne compensent plus les abandons. Le site est plein à craquer. "Les chiens actuellement, on est en saturation complète. Je n’ai plus de place du tout (…). Ils sont au minimum deux par box", rapporte Céline Touguay, responsable refuge SPA. Même situation du côté des chats. Ils sont 130 aujourd’hui alors que la capacité est de 100. Dans les 63 refuges de la SPA, le nombre d’animaux accueillis est en hausse de 10 % par rapport à l’année dernière.