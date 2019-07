Bas-Rhin : deux siècles après son éradication, le loup est de retour dans la vallée de la Bruche

C'est une photo prise par un piège qui a permis d'identifier l'animal après l’attaque d’un troupeau de montons et de boucs dans la commune de Ranrupt, en mai.

Le loup a fait son retour dans la vallée de la Bruche, dans le Bas-Rhin, plus de deux siècles après en avoir disparu, éradiqué par l'homme, rapporte mardi 2 juillet France Bleu Alsace. C’est l’attaque d’un troupeau de montons et de boucs dans la commune de Ranrupt, à la fin du mois de mai 2019, qui a permis de confirmer le retour du loup dans la vallée. Durant l’attaque de ce troupeau, le loup a été photographié grâce à un piège-photo. Un bouc avait été égorgé, et un agneau n'a jamais été retrouvé.

Une agricultrice en colère

"Nos ancêtres l’avaient éliminé. Je ne vois pas pourquoi il est là à nouveau", s’est étonné l’éleveuse concernée à France Bleu Alsace. "Pour nous, c'est un problème en plus et on en a déjà suffisamment", a ajouté l’agricultrice, qui a perçu 130,80 euros d’indemnisation pour ses deux bêtes perdues.

"C'est une bonne nouvelle pour la régénération des forêts, car le loup permet de réguler cerfs et chevreuils qui sont en surpopulation", a quant à lui déclaré Thierry Sieffer, le maire de la commune de Ranrupt à France Bleu Alsace.