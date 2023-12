VRAI OU FAUX. L'aide médicale d'État attire-t-elle les étrangers ?

Alors qu'Élisabeth Borne s'est engagée à réformer l'aide médicale d'État (AME) début 2024, de nombreux détracteurs jugent que ce dispositif attire les étrangers. Julie Calderon, journaliste à la cellule Vrai ou faux, revient sur cette affirmation sur le plateau du 19/20 info, lundi 18 décembre.

Selon les détracteurs de l'aide médicale d'État (AME) attirait plus d'étrangers en situation irrégulière. Cet argument a notamment été avancé par Bruno Retailleau, chef de file des Républicains au Sénat, qui évoquait le récent rapport de l'ancien préfet et figure des LR Patrick Stefanini, ce matin du lundi 18 décembre. "10% des 466 000 bénéficiaires de cette AME sont venus en lien avec cette AME", a-t-il affirmé.

"Presque personne n'a connaissance de l'AME"

"On a regardé dans le fameux rapport de Patrick Stefanini, on a trouvé le chiffre de 10%, et il provient d'une autre étude datant de 2019 (…) elle concernait à l'époque uniquement Paris et Bordeaux. Et expliquait que sur 1 000 personnes en situation irrégulière, 9,5% des personnes sont venues chez nous pour un motif lié à la santé", explique Julie Calderon, journaliste à la cellule Vrai ou faux sur le plateau du 19/20 info, lundi 18 décembre.

Selon l'auteur de l'étude, "ces personnes viennent parce que notre système de santé est bon, mais presque personne n'a connaissance de l'AME et de la gratuité des soins", précise la journaliste.