Désintox. Non, il n'y a pas une surmortalité Islandaise due au vaccin contre la covid

Selon des statistiques de mortalité présentées en septembre par Eurostat, presque tous les pays d’Europe ont connu des décès excédentaires en juillet. Parmi les pays les plus touchés, des pays du sud de l’Europe, comme l’Espagne avec +36,6% de morts par rapport aux années précédentes, ou l’Italie avec +29 %.

Cette vague de surmortalité a été expliquée comme la conséquence de la canicule estivale qui a touché la quasi-totalité des pays européens. Mais voilà, cette explication ne marche pas pour l’Islande, qui a enregistré selon Eurostat le plus fort excédent de mortalité en juillet, +55,8%... alors que le pic de température en juillet a été seulement de 15°C.

Les internautes les plus sceptiques y ont vu la preuve que la météo n'expliquait pas la surmortalité européenne et ont accusé le vaccin anti-covid, et ses prétendus graves « effets secondaires ».

Mais le mystère n'en est pas un.

Premier problème : Eurostat s'est d'abord trompé. Le chiffre présenté mi-septembre était simplement faux. Après correction, l'excédent de mortalité était de 35% en Islande, pas de 55%.

Deuxième problème, la Direction islandaise de la santé explique que le calcul Eurostat pêche aussi dans sa méthodologie, et n'a, par exemple, pas tenu compte de l'évolution de la population islandaise.

Selon la Direction islandaise de la santé, la surmortalité islandaise en juillet ne serait que de 15%. Une augmentation bien plus faible, qui s'explique tout simplement, selon la direction islandaise de la santé, par des décès liés au Covid-19.

