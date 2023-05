Désintox. Non, il n'y a pas 223 Millions de tonnes de déchets en France par an sur les produits sexuels.

Dans l'émission « Quotidien » diffusée sur TMC jeudi 18 mai, la chroniqueuse sexo Maïa Mazaurette annonce ce chiffre hallucinant : « En France, on estime que les préservatifs, sex-toys et autres lubrifiants représentent à eux seuls 223 millions de tonnes de déchets. »

D'où vient l'intox ?

Dans l'émission « Quotidien » diffusée sur TMC jeudi 18 mai, la chroniqueuse sexo Maïa Mazaurette annonce ce chiffre hallucinant : « En France, on estime que les préservatifs, sex-toys et autres lubrifiants représentent à eux seuls 223 millions de tonnes de déchets. »

Soit trois tonnes de déchets par habitant et par an, pour les seuls déchets liés à la sexualité. Une donnée qui semble démesurée, quand on sait que la production totale de déchets par habitant en France est d'environ cinq tonnes par an. Et que la majeure partie d'entre eux concerne les activités liées à la construction ou à l'alimentaire.

Pourquoi c'est faux ?

Auprès de Désintox, Maïa Mazaurette explique avoir trouvé la source de l'info dans une « étude anglaise ». Qu'elle a ensuite transposée à la France, « comme la population des deux pays est la même, ainsi que les modalités de consommation sexuelle ».

De fait, cette étude existe bien dans la presse anglophone. Le magazine Glamour, par exemple, s'en fait l'écho. Sauf que, dans cet article écrit en anglais, on peut lire que « les préservatifs, sex-toys, lubrifiant ou la pilule contraceptive ont un important impact environnemental en contribuant aux 222,9 millions de tonnes de déchets produits au Royaume-Uni en un an ». En résumé : le chiffre de 223 tonnes correspond en fait à une estimation de l'ensemble des déchets produits dans le pays, sur une année. Et non aux seuls déchets liés à la vie sexuelle. Maïa Mazaurette reconnaît une « erreur de rapidité » qu'elle compte d'ailleurs « corriger ».