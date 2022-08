Tennis : Pierre Bouteyre, l'ancien entraîneur de Fiona Ferro, mis en examen pour viols après des accusations de la joueuse

La joueuse de tennis accuse son ancien entraîneur de l'avoir agressée et violée à de nombreuses reprises entre 2012 et 2015, alors qu'elle était âgée de 15 à 18 ans.

L'ancien entraîneur de la tenniswoman française Fiona Ferro, Pierre Bouteyre, a été mis en examen pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité" et placé sous contrôle judiciaire le 19 août , après des accusations de la joueuse, a appris mercredi 31 août franceinfo auprès des avocates des deux protagonistes, confirmant une information de Nice Matin (article réservé aux abonnés).

La joueuse française, âgée 25 ans, a porté plainte pour "viols et agressions sexuelles" le 25 février 2022 au commissariat de Fréjus (Var). Elle accuse son ancien entraîneur de l'avoir agressée et violée à de nombreuses reprises entre 2012 et 2015, alors qu'elle était âgée de 15 à 18 ans. Selon l'avocate de la joueuse, Me Isabelle Colombani, "les faits ont été crescendo, de l'agression sexuelle jusqu'aux viols".

Son ancien entraîneur entre 2012 et 2016, aujourd'hui âgé de 50 ans, a été placé en garde à vue le 16 août 2022. Selon son avocate, Me Virginie Pin, "il reconnaît la matérialité des faits mais conteste l'accusation de viols". Selon cette dernière, les relations sexuelles ont eu lieu lors de déplacements à l'étranger, mais "sans contrainte et sans violence". Elle évoque également une relation amoureuse entre la joueuse et son entraîneur de l'époque.

"Un effondrement psychologique"

Fiona Ferro a été confrontée à son ancien entraîneur le 18 août, alors qu'il était toujours en garde à vue. Selon son avocate, "elle a été soulagée de voir qu'il ne contestait pas la matérialité des faits". Isabelle Colombani décrit "un effondrement psychologique" de sa cliente après son dépot de plainte, qui a été "très difficile pour elle".

"Je suis stupéfaite qu'un entraîneur de renom n'ait jamais entendu parler de l'emprise morale." Isabelle Colombani, avocate de Fiona Ferro à franceinfo

L'ancienne 39e mondiale au classement WTA a été éliminée dès le premier tour des qualifications à l'US Open, le 24 août 2022. Pierre Bouteyre, quant à lui, avait également été l'entraîneur de la joueuse française Alizée Cornet entre 2018 et 2019.