Picardie : une femme tuée par arme à feu, son ex-conjoint placé en garde à vue

Une enquête a été ouverte pour "meurtre sur conjoint" et une autopsie devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Une femme a été tuée par arme à feu vendredi 10 juillet en pleine rue dans le quartier Europe à Saint-Quentin (Aisne). Son ex-conjoint a été placé en garde à vue, a fait savoir le parquet. Si l'homme est reconnu coupable, il s'agira d'un féminicide conjugal, c'est-à-dire commis par une personne ayant ou ayant eu un lien avec la victime. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

Vers 16 heures, la victime aurait reçu "entre deux et quatre" coups de feu selon les témoins, et est décédée "des suites de ses blessures", a précisé le parquet de Saint-Quentin, confirmant une information de l'Aisne Nouvelle. L'homme suspecté, âgé de 46 ans, a été interpellé deux heures plus tard. Blessé par l'arme à feu, il a été transporté à l'hôpital. Il était connu des services de police. Une enquête a été ouverte pour "meurtre sur conjoint" et une autopsie devrait avoir lieu dans les prochains jours.