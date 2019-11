Marche contre les violences sexistes : "Un point de départ pour changer la société entière", selon Clémentine Autain

Cette deuxième marche en France samedi 23 novembre pour dénoncer les violences envers les femmes où des milliers de personnes sont attendues, "c'est une déferlante, un point de départ considérable pour pouvoir changer la société tout entière", estime sur franceinfo Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis.

"Le mouvement est d'ailleurs planétaire puisque c'est toute la vague #Metoo qui a submergé nos sociétés et qui a libéré la parole. La prise de conscience vient de ces femmes, notamment publiques, sur les réseaux sociaux, qui ont pu prendre la parole et dire ce qui leur arrivait".

Pour Clémentine Autain, l'enjeu de cette deuxième marche c'est de mettre la pression sur le gouvernement. "Le problème auquel on fait face, c'est très concret, c'est que quand une femme parle, tous les dispositifs qui devraient se mettre en œuvre, de justice, de santé, de police, de logement, on voit bien que tout cela ne fonctionne pas. Il faut donc que l'Etat mette les moyens."

On demande un milliard, c'est quand même pas grand-chose quand on compare à l'ISF : ça a été 1,3 milliard d'euros dans la poche des plus riches. Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis à franceinfo

Pour la députée, "il n'y a pas une mesure" à annoncer pour le gouvernement. "Il n'y a pas une mesure miracle et sûrement pas des mesures qui ne coûtent pas un centime. Tant qu’on n’a pas une chaîne : avec des formations pour les agents qui rencontrent les femmes victimes de violences conjugales, des logements d'urgence pour les femmes en danger que je reçois dans ma permanence et qu'il n'y a pas de places, on n'aura pas de solutions efficaces pour protéger les femmes".