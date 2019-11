DIRECT. Grenelle des violences conjugales : suivez les annonces du gouvernement

Ce qu'il faut savoir

Prise en charge psychologique des agresseurs, saisie de leurs armes, renforcement du numéro 3919 : le gouvernement clôt, lundi 25 novembre, son Grenelle des violences conjugales. Le Premier ministre Edouard Philippe, accompagné d'une douzaine de membres de son gouvernement, doit présenter ou confirmer, dans la matinée, une "cinquantaine de mesures" en conclusion de cette concertation lancée début septembre pour endiguer le fléau des féminicides. Depuis le début de l'année 2019, 137 féminicides ont été recensés par le collectif Féminicides par compagnon ou ex.

Quelques mesures déjà annoncées. Parmi les mesures concrètes, Marlène Schiappa a d'ores et déjà annoncé que le gouvernement allait créer et cofinancer à 50%, dans chaque région, deux centres de prise en charge des hommes auteurs de violences conjugales, afin de faire baisser la récidive. Par ailleurs, la ligne d'écoute dédiée aux victimes de violences conjugales, le 3919, fonctionnera désormais "24 heures/24 et 7 jours sur 7", a-t-elle poursuivi. D'autres mesures avaient été annoncées dès l'ouverture du Grenelle, le 3 septembre. Parmi elles : la création de 1 000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence pour les femmes victimes ou la généralisation du dépôt de plainte à l'hôpital.

Des conclusions attendues par les associations féministes. "Les attentes sont immenses", a martelé dimanche le collectif féministe #NousToutes, à l'origine de manifestations ayant réuni samedi des dizaines de milliers de personnes dans toute la France pour dire "stop" aux violences sexistes et sexuelles. "Nous avons marché pour dire notre colère. Pour exiger des mesures et des moyens à la hauteur. C'est maintenant au tour du gouvernement d'agir", a rappelé le collectif.

Emmanuel Macron va rencontrer des victimes. Le président de la République se rendra à Créteil dans l'après-midi pour rencontrer des femmes victimes de violences conjugales, a appris franceinfo. Emmanuel Macron sera accompagné de Marlène Schiappa et de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.