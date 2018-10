Des centaines de personnes manifestent à Paris contre les violences faites aux femmes

La comédienne Muriel Robin avait appelé à ce rassemblement pour que les victimes de violences conjugales "ne meurent plus dans l'indifférence totale".

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées, samedi 6 octobre, devant l'ancien palais de justice de Paris pour demander "justice pour les femmes" victimes de violences conjugales, à l'appel de la comédienne Muriel Robin. Parmi les participants, on pouvait voir la députée de La France insoumise Clémentine Autain, la maire de Paris Anne Hidalgo ou la sénatrice socialiste Laurence Rossignol.

Déjà beaucoup de monde devant le Palais de justice de Paris. Le rassemblement à l’initiative de Muriel Robin pour la lutte contre les violences faites aux femmes débute à 14h. #ViolencesConjugales pic.twitter.com/YTMoYMgI7j — Alexandre Malesson (@AlexMaless) 6 octobre 2018

Le budget du Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes représente 0,007% du budget total de l’État. Largement insuffisant pour les associations. #ViolencesConjugales pic.twitter.com/yl0gyUdF9O — Alexandre Malesson (@AlexMaless) 6 octobre 2018

"C'est indécent, ça nous concerne tous et toutes"

"Nous n'avons pas le droit de lâcher ces femmes. Ce n'est pas que aujourd'hui qu'il faut se rassembler", a déclaré Muriel Robin. "C'est une honte, c'est indécent, ça nous concerne tous et toutes", a encore dénoncé l'actrice. Et la comédienne de demander : une "augmentation du budget aux associations qui accompagnent les victimes", la "création de centres d'hébergement dans tous les départements", "la formation des hommes de loi", "l'éviction systématique du conjoint violent et le port obligatoire du bracelet électronique".

« Nous ne devons pas lâcher. Demain, cela peut être l’un de nos proches », affirme Muriel Robin dans un discours devant la foule. #ViolencesConjugales pic.twitter.com/a4Z9V03zxR — Alexandre Malesson (@AlexMaless) 6 octobre 2018

Muriel Robin, qui dit que son rôle de Jacqueline Sauvage, condamnée pour le meurtre en 2012 de son mari violent après 47 ans d'enfer conjugal, ne l'a "pas laissée indemne", avait appelé à ce rassemblement il y a quelques semaines pour que les victimes de violences conjugales "ne meurent plus dans l'indifférence totale".

Signataire, avec 87 autres personnalités, d'une tribune dans le Journal du dimanche, elle a également lancé une pétition en ligne intitulée "Sauvons celles qui sont encore vivantes", qui avait recueilli samedi à la mi-journée plus de 472 000 signatures électroniques.