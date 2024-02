Solidarité : les "Pêcheurs du cœur" cuisinent pour des patients en fin de vie

Jeudi 8 février, la rubrique "Une idée pour la France" du 13 Heures met en lumière l'association des "Pêcheurs du cœur", qui cuisine pour des personnes en fin de vie.

Mathieu Ferreira, fondateur des "Pêcheurs du cœur" prélève du poisson avec son association. Une fois par an, les membres cuisinent et partagent un repas avec les résidents d'un centre de soins palliatifs, dans lequel la mère de Mathieu Ferreira s'est éteinte quinze ans plus tôt. La pêche du jour est envoyée dans les cuisines du centre de soins palliatifs. Léa Combelonge, pêcheuse du cœur, s'occupe de la cuisson. Les membres de l'association mangent ensuite avec les patients et les résidents, qui se régalent.

Des soupes de poisson pour les plus démunis

Sur le plateau du 13 Heures, jeudi 8 février, Valérie Heurtel partage d'autres initiatives des "Pêcheurs du cœur". "L'association se mobilise aussi pour les plus démunis. Depuis plusieurs années, elle prépare des soupes de poisson qu’elle distribue sur le trottoir à ceux qui en ont besoin", explique la journaliste. Pour ceux qui ne savent pas cuisiner, mais qui aiment bricoler, il existe les "Compagnons bâtisseurs". "Cette association aide les familles précaires à améliorer leur habitat", conclut Valérie Heurtel.