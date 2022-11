Le ministre délégué chargé aux transports a réagi sur France 2 à la décision du Conseil d'Etat, qui réinstaurait l'obligation du contrôle technique pour les deux-roues.

Le calendrier n'est pas encore fixé. "Il faudra très probablement mettre en place un contrôle technique", a affirmé Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, mardi 1er novembre dans les "4V" sur France 2. Le Conseil d'Etat a annoncé lundi réinstaurer le contrôle technique des deux-roues. Cet été, le gouvernement avait abrogé le décret du 9 août 2021 qui introduisait l'obligation d'effectuer un contrôle technique sur tous les deux-roues de plus de 125 cm3 à compter de début 2023.

Le ministre a annoncé la tenue d'une "concertation (...) car c'est quelque chose d'important". "On fera une concertation dès la fin de semaine avec une association de motards et les associations de sécurité routière", a-t-il ajouté. Il y a des modalités, régularité, coût, normes, tout cela peut être discuté, il y a une marge de manœuvre importante laissé au gouvernement par la règle européenne." Selon Clément Beaune, un "calendrier reste à concerter et à définir" mais une "application immédiate" est exclue.