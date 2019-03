Code de la route : ces mauvaises habitudes qui coûtent cher

Le Code de la route est formel : le conducteur doit se tenir en état d'exécuter toute manœuvre commodément et sans délai. Si l'article est clair, son application l'est beaucoup moins. Le téléphone au volant est une infraction passible de 135 € d'amende et de la perte de trois points. Regarder un écran qui n'est pas destiné à la conduite est réprimé : 1 500 € d'amende et trois points. Beaucoup moins connu et pourtant formellement interdit depuis trois ans, une cigarette fumée en présence d'un mineur peut coûter au conducteur jusqu'à 135 €. Même seul à bord, la cigarette peut valoir une amende si les agents estiment qu'elle perturbe la conduite.

Les tongs sanctionnées

Des automobilistes ont écopé d'une sanction pour avoir conduit en tongs. Ces chaussures peuvent provoquer un risque de fausse manœuvre. Enfin au feu rouge, il est interdit de se refaire une beauté, même si la voiture demeure un lieu privé.

