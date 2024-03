Reportage "La cuisine, c'est un langage universel" : en Mayenne, plusieurs maisons de quartier organisent un concours "Top Chef"

"Vous avez deux heures pour présenter six plats !" Entrée, plat, dessert pour chacune des deux maisons de quartier qui s’affrontent ce jour-là. Cri de guerre lancé dans la salle des fêtes ensoleillée… C’est parti ! À Laval, en Mayenne, plusieurs maisons de quartier ont organisé un concours "Top Chef inter-quartiers" dont la finale a lieu vendredi 8 mars.

Dans l’équipe du quartier des Fourches, Eva, qui est espagnole, s'active : "Je fais un beurre blanc avec des échalotes." Générations mélangées aussi, avec Marie-Ange, très calée en beurre blanc justement et inséparable de sa copine Marie-Jo, 80 ans : "Je mets de l’estragon, qu'est-ce que c'est délicieux !". Elles ont d'ailleurs gagné la première épreuve : "On a fait du poulet avec du Coca Cola", sourit-elle, pas peu fière.

"L'occasion de découvrir les cultures"

"On se rend compte que la cuisine qui est une passion commune, c'est un langage universel", assure David, l'un des organisateurs. "Des gens d'un quartier prioritaire comme nous vont communiquer avec des gens d'un autre quartier, alors que ce ne sont pas forcément des habitants qui se parlent ou se voient habituellement. Les filles ont fait un poulet antillais : c'est aussi l'occasion de découvrir les cultures de chaque personne."

Nadine et ses filles ont remporté l'épreuve du jour, avec la maison de quartier d'Avesnières. (AGATHE MAHUET / RADIOFRANCE)

Alban est l’animateur de l’une des maisons de quartier : "Il y a eu les émeutes au mois de juin qui ont eu un impact sur les quartiers. Ces temps-là font des images négatives des quartiers alors que la vie peut être très positive et elle l'est très souvent. Il y a plein de choses qui vont bien !"

"Sourire gourmand"

Décompte final : "3,2,1.... C’est fini, on lève les mains !" La dégustation débute. Des membres de l’équipe municipale font partie du jury : "On a de belles assiettes et on se régale." Place aux desserts : tarte tatin à la banane et "sourire gourmant", un cheesecake au caramel au beurre salé.

Une ambition, pour une prochaine édition ? Peut-être inviter des chefs : "Ah bah pour la pâtisserie, Cyril Lignac !" Les organisateurs envisagent aussi de convier l’an prochain le service jeunesse de la Ville qui affronterait, pourquoi pas, les élus locaux.