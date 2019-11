Pédophilie dans l'Église : un "geste de reconnaissance financière" bientôt alloué aux victimes

Entre 200 et 2 000 victimes de pédophilie au sein de l'Église catholique pourraient bénéficier de cette "allocation", même si les faits sont prescrits.

Un "geste de reconnaissance financière" sera prochainement attribué à toutes les victimes de pédophilie au sein de l'Église catholique, a confirmé à franceinfo le porte-parole de la conférence des évêques de France, Thierry Magnin. "La décision de principe est actée", a-t-il assuré à franceinfo, en précisant que les modalités de cette "allocation" seront soumises samedi 9 novembre au vote des évêques de France lors de leur assemblée plénière à Lourdes (Hautes-Pyrénées).

Une "somme forfaitaire"

Ce geste financier, nommé "allocation de reconnaissance de la souffrance des victimes", prévoit un dispositif à destination de l'ensemble des victimes, qu'elles aient été indemnisées au terme d'une procédure judiciaire, ou non. Elle concernera également celles pour qui les faits sont prescrits, a confié Thierry Magnin : "Nous pensons que cette allocation est pour tous", a-t-il souligné.

Le montant de ce "geste financier", qui se comptera en milliers d'euros, sera forfaitaire, précise le porte-parole de la conférence des évêques de France : "Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que d'autres de faits qui paraissent moins graves. Donc nous ne sommes pas en train de faire des graduations dans la souffrance."

Des personnes ont souffert. C'est une reconnaissance, une forme de manifestation de la solidarité que nous devons vivre avec elles.Thierry Magnin, porte-parole de la conférence des évêques de Franceà franceinfo

"Une reconnaissance financière" financée par un appel aux dons

Environ 200 victimes pouvant prétendre à cette "allocation" ont déjà été identifiées. Il devrait néanmoins y en avoir davantage, car plus de 2 000 témoignages ont été recueillis par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Le financement de ce "geste de reconnaissance financière" se fera par un appel aux dons. "Il y aura un fonds spécifique", a assuré Thierry Magnin. "Nous ne prendrons pas d'argent sur les associations diocésaines, d'ailleurs juridiquement et fiscalement ce n'est pas possible". Les ecclésiastiques coupables d'actes pédophiles pourront donc aussi y contribuer. Les premiers versements sont attendus "dans le courant de l'année 2020".