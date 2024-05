Espagne : des religieuses annoncent quitter l'Église catholique et se placer sous l'autorité d'un pseudo-évêque excommunié

L'évêque de Burgos a été alerté par une rumeur. La communauté des sœurs clarisses de Belorado aurait déclaré quitter l'Église. "Sœur Paz nous a dit : 'Oui, nous avons abandonné l'Église catholique et nous sommes à présent sous la juridiction de Pablo de Rojas', raconte Monseigneur Iceta sur la radio Onda Cero. Jusqu'à lundi matin, elles nous disaient qu'elles étaient contentes, que tout allait bien… On est donc depuis 48 heures dans la stupeur absolue et la perplexité."

Pablo de Rojas est un individu qui se présente et s'habille comme un évêque et a été excommunié. Les sœurs ont émis un long communiqué pour exprimer leur défiance vis-à-vis de tous les papes depuis Pie XII.

"On n'est pas séquestrées"

Dans une vidéo, la mère supérieure s'est voulue rassurante : "On va bien, on n'est pas séquestrées loin de nos familles. On ne part pas de l'Église. Que ceux qui sont inquiets aient un peu de patience, on vous expliquera. En réalité, ce que l'on veut, c'est expliquer ce que l'on a découvert. Et notre désir de vérité et l'amour dans le Christ."

Vérité, amour… et propriétés immobilières. Le "chisme de Burgos", comme le surnomme la presse locale, est intervenu quand l'Eglise a refusé aux religieuses l'achat d'un nouveau couvent.