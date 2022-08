Quand les cambrioleurs utilisent de l’acide pour forcer les serrures des portes

D. Schlienger, V. Meyer, C. Rigeade, A. Sarlat, N. Perez, E. Bach, M. Birden, M. Cazaux, N. Berthelot

Le cambriolage date d’à peine 8 jours dans un appartement de la région parisienne. "La serrure a été complètement dissoute", explique le serrurier qui s’est occupé de la porte. Elle était pourtant blindée, mais cela n’a pas arrêté les malfaiteurs. Le paillasson porte encore les traces de brûlure à l’acide, utilisé pour forcer l’entrée de l’appartement.

50 faits en Île-de-France

Une retraitée est rentrée de vacances et a retrouvé son appartement ouvert. Des bijoux et de l’argent ont été dérobés. En effet, depuis le début de l’été, l’acide est le nouveau mode opératoire des cambrioleurs. Cinquante faits ont été signalés, rien que dans l’ouest de l’Île-de-France. À chaque fois, la serrure est rongée de l’intérieur, comme subitement rouillée, et devient friable. Selon un serrurier, à partir du moment où l’acide entre en contact avec la serrure, la porte peut être ouverte en moins de dix secondes.