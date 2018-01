Arabie Saoudite : une lutte spectaculaire contre la corruption

Le prince héritier d'Arabie saoudite a enfermé plus de 300 dignitaires saoudiens richissimes afin de récupérer 100 milliards de dollars. Le prince accusait les milliardaires de corruption, une partie d'entre eux a pu sortir moyennant une lourde compensation. Sur place, Maryse Burgot rapporte les réactions du peuple saoudien. "Derrière ces grilles, un bunker : l'un des hôtels les plus sécurisés au monde, il est formellement interdit de s'en approcher. Il y a ici 95 ,dignitaires, des princes, des milliardaires, qui sont enfermés. Mais ici, en Arabie Saoudite, personne ne les plaint. 'Ce sont des voleurs', disait une femme qui, hier soir, assistait pour la première fois à un concert rassemblant des hommes et des femmes", explique-t-elle.

Une purge spectaculaire

La journaliste ajoute : "Cette purge spectaculaire est aussi populaire que la mesure autorisant les femmes à conduire. Je ne pensais pas voir un jour dans ma vie tous ces corrompus devoir rendre l'argent qu'ils détournent depuis si longtemps' expliquait un professeur. Personne ici n'oserait critiquer la nouvelle politique du prince Mohammed Ben Salmane, ce serait trop dangereux. Là s'arrête l'esprit d'ouverture de ce jeune monarque très autoritaire."

Le JT

Les autres sujets du JT