Contôle des Ehpad : une association de familles s'inquiète "qu'on passe à autre chose une fois la campagne électorale passée"

Alors que le gouvernement a annoncé un plan de contrôle des Ehpad, la présidente de la Fédération nationale des associations et amis de personnes âgées et de leurs familles (Fnapaef), Claudette Brialix, s'interroge sur l'effectivité des mesures.

"Nous doutons" que le gouvernement applique effectivement les mesures annoncées pour les contrôles des Ehpad, a réagi sur franceinfo Claudette Brialix, présidente de la Fédération nationale des associations et amis de personnes âgées et de leurs familles (Fnapaef), alors que le gouvernement a annoncé mardi 8 mars un "vaste plan de contrôle des 7 500 Ehpad en deux ans" pour prévenir les maltraitances.

Si Claudette Brialix reconnaît que ces mesures vont "dans le bons sens", elle estime que "le tout est de savoir si elles vont être suivies par une réalisation effective". Les annonces interviennent dans le sillage du scandale créé par la publication du livre-enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Elle s'interroge sur "les suites" qui seront données aux contrôles.

franceinfo : Les annonces du gouvernement vont-elles dans le bon sens ?

Claudette Brialix : Ces annonces vont forcément dans le bon sens. Le tout est de savoir si elles vont être suivies par une réalisation effective. Nous sommes échaudés. N'oublions pas que nous sommes en campagne électorale. Le livre de Victor Castanet est sorti à un moment favorable lié à la campagne électorale. Tout ce que l'on semble découvrir, nous en parlons depuis plus de vingt ans. Est-ce que cela va être suivi de mesures effectives ? Cela veut dire des effectifs suffisants dans les ARS pour faire des contrôles. Comment seront faits ces contrôles ? Quelle suite y donnera-t-on ? Les contrôles étaient déjà rares mais, lorsque les rapports relevaient des dysfonctionnements graves et concordants, combien de mesures n'ont pas été prises des mois après ? Il ne faut pas se voiler la face. On va demander aux ARS de constater l'insuffisance des moyens qu'elles-mêmes n'ont pas été autorisées à donner puisqu'on ne leur en a pas donné.

Craignez-vous un effet d'annonce ?

Oui, nous doutons. Nous avons cru en la loi grand-âge, qui a été une fois de plus reportée. Cela faisait tellement de fois qu'on nous la promettait que, cette fois-ci, on a eu la naïveté d'y croire. On est tombés de haut quand on a reporté cette disposition. On ne veut pas regarder le problème de la dépendance des personnes âgées et du vieillissement en général, parce qu'il faut regarder combien on va mettre au pot.

La ministre Brigitte Bourguignon a parlé d'une cure de transparence dans les Ehpad. Attendez-vous plus d'investissements et de moyens humains ?

Il faut une cure d'investissement et de moyens humains, que l'on mette tout à plat, et que toutes les parties prenantes autour d'une table disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter et voilà comment ensemble nous allons construire. Cela fait des années qu'on essaie d'obtenir cela. À chaque fois, nous n'avons abouti à rien. Ce que nous craignons c'est que, le soufflet du livre de Victor Castanet retombant et la campagne électorale passée, on passe à nouveau à autre chose. Et qu'on profite du fait que les médias seront moins impliqués pour faire le minimum.